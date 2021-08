Bizar toeval: in Plymouth neergeschoten Brit (33) overleefde eerder bloedbad in Tunesië

De kans dat je betrokken raakt bij een aanslag op mensenlevens, is (gelukkig) niet zo heel groot. Toch zag een man uit het Verenigd Koninkrijk door een onwaarschijnlijk toeval een bloedbad twee keer van dichtbij gebeuren. Nadat de 33-jarige Ben Parsonage in 2015 ternauwernood ontsnapte aan de terreuraanslag in Tunesië , kroop hij afgelopen donderdag opnieuw door het oog van de naald bij het bloedbad in Plymouth.

De dader van de dodelijke schietpartij, de 22-jarige Jake Davison, schoot donderdagavond vijf mensen dood en daarna zichzelf. Twee raakten raakten zwaargewond, maar verkeren buiten levensgevaar. Het gaat om Ben Parsonage (33) en zijn moeder Michelle (53). Zover bekend kende Davison alleen zijn eerste slachtoffer, een vrouw. Het jongste dodelijke slachtoffer Plymouth was een meisje van 3 jaar. Ook haar 43-jarige vader kwam om het leven.

Tijdens de moordpartij, die circa zes minuten duurde, werd de 33-jarige Parsonage in zijn buik geschoten. Zijn moeder werd geraakt in de arm en moest met spoed onder het mes. Ze zijn inmiddels allebei ontslagen uit het ziekenhuis en zijn volgens de autoriteiten de enige overlevenden van het bloedbad.

Nietsvermoedende badgasten

Een even bizar als onwaarschijnlijk detail is dat Parsonage al eerder getuige is geweest van een dergelijke traumatische gebeurtenis. De 33-jarige Brit ontsnapte volgens Britse media in 2015 aan de dood tijdens zijn vakantie, toen twee aanslagplegers plotseling het vuur openden op buitenlandse vakantiegangers op een strand in de mediterrane badplaats Sousse in Tunesië.

De Brit was op dat moment op het strand met zijn twee kinderen en verkeerde in grote paniek, zegt zijn echtgenote tegen The Daily Mail. ,,We waren zo geschokt, we konden niet geloven wat we hadden gehoord en gezien. Ik was erg bang, iedereen in het hotel was bang.” Volgens ooggetuigen hadden de twee daders hun kalasjnikovs in ingeklapte parasols verborgen. De twee kwamen aan land op het strand van hotel Impérial Marhaba en openden het vuur op nietsvermoedende badgasten onder parasols.

Bij de aanslag kwamen in totaal 30 Britten om het leven. Parsonage zat dagenlang met zijn gezin opgesloten in het hotelcomplex voordat ze mochten terugkeren naar hun land. Britse toeristen vertelden destijds in shock hoe ze zich in hun kamers verstopten en stuurden foto’s van matrassen en meubels waarmee ze hun hoteldeuren blokkeerden.

‘Veel meegemaakt’

Volgens een goede vriend heeft Parsonage ‘veel meegemaakt in zijn leven’. ,,Hij werd op het strand achtervolgd door de schutter in Sousse. Ze hadden allemaal het geluk om te ontsnappen. Ben was daar met zijn partner en zonen. Hij heeft nu zoiets al twee keer meegemaakt”, zegt hij tegen de Britse tabloid.

Net als in Tunesië, had Parsonage ook in Plymouth niets met de schutter te maken. Alleen van het eerste slachtoffer is duidelijk dat de dader haar kende. Bij de andere slachtoffers heeft de politie geen verband ontdekt. De beweegredenen van de 22-jarige Jake Davison zijn nog onbekend. Volgens Britse media publiceerde hij video’s op YouTube waarin hij onder meer zijn frustraties deelde over dat het hem niet lukte om een vriendin te krijgen of om af te vallen.