Bijzondere operatie in ziekenhuis, patiënt speelt viool terwijl hersentumor wordt verwijderd

Het team van artsen vroeg de 53-jarige Dagmar Turner, een professioneel violiste, om het instrument te spelen tijdens de operatie. Zo konden artsen goed haar handbewegingen en coördinatie in de gaten houden terwijl ze in het brein van Turner millimeterwerk uitvoerden.



Turner werd in 2013 onwel tijdens een concert. Na een bezoek aan de dokter bleek dat ze een hersentumor had. De gepassioneerde violiste speelt in het orkest van het eiland Wight, iets onder Southampton. De vrouw was bang dat opereren van de tumor zou betekenen dat ze het vioolspelen op moest geven. De tumor bleek namelijk ook nog eens in een deel van haar hersenen te zitten die de fijne motoriek van de hand bepaalt. ,,Viool spelen is mijn passie. Ik doe het al sinds dat ik 10 jaar oud ben. De gedachte dat ik niet meer zou kunnen spelen was hartverscheurend’’, vertelt Turner tegen Britse media.