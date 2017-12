Bijtende Uscko mag blijven leven, maar wel achter een hoog hek

De hond sprong over vrijdag over het 1,8 meter hoge hek tussen de tuin van zijn baas en de speelplaats van basisschool De Buiteling en stond plotseling tussen de spelende kinderen. Er brak paniek uit, de kinderen renden bang heen en weer, en Uscko begon te bijten. Twaalf scholieren tussen de 6 en 8 jaar kreeg hij te pakken. Hoewel de beten slechts oppervlakkig waren, moesten toch drie kinderen naar het ziekenhuis.



Over het lot van de hond werd daarna uitgebreid gediscussieerd. Is de bijtende jonge hond gevaarlijk of niet? Dat was de vraag. Geschrokken ouders zeiden deze week al dat ze niet uit waren op Uscko’s dood. ,,Wat mij betreft hoeft hij niet dood’’, zei Ismail Demirtas, wiens dochter door de viervoeter in haar been werd gebeten. ,, Ik snap de reactie van dat beest. Tussen zoveel drukke, spelende kinderen raakt een dier nu eenmaal opgefokt. Zijn baasje had moeten voorkomen dat hij over dat hek sprong.’’