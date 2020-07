Bijna iedereen is blij na de Eurotop, maar wie krijgt wat?

video Man gijzelt buspassa­giers in Oekraïense stad en dreigt zich op te blazen

16:18 Een man heeft in de Oekraïense stad Loetsk, zo'n 400 kilometer ten westen van hoofdstad Kiev, een passagiersbus gekaapt en ongeveer twintig mensen gegijzeld. Onder de gijzelaars zijn ook kinderen en zwangere vrouwen. De kaper dreigt de bus op te blazen en de politie is met hem in onderhandeling.