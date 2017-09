Bijna 6 miljoen mensen in Florida op de vlucht voor orkaan Irma

De verwachting is dat Irma zondag aan land komt in de VS. De orkaan is, sinds hij in Sint-Maarten een ravage achterliet, een klein beetje afgezwakt tot een orkaan van de vierde categorie, maar gevreesd wordt dat hij weer aan kracht zal toenemen.



Gouverneur Rick Scott roept zijn inwoners al dagen op hun spullen te pakken en te vertrekken. Hij noemt het de gevaarlijkste en grootste storm die Florida ooit heeft meegemaakt. Met name de inwoners van de kustgebieden lopen gevaar vanwege de verwachte overstromingen.



De massale uittocht uit Florida leidt overal tot lange files. Ook is de benzine op veel plaatsen op. Winkels beginnen leeg te raken omdat veel mensen extra proviand hebben ingeslagen voor de komende dagen. Het Emergency Operation Center wil dat iedereen in elk geval voor de eerste 72 uur voor zichzelf kan zorgen.