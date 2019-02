Bijbel nu ook in Kalabari en Kirike te lezen

De Bijbel is vorig jaar maar liefst 44 keer geheel of gedeeltelijk voor het eerst in een bepaalde taal vertaald. Zo kregen de sprekers van het Surinaams Javaans (40.000 sprekers in Suriname zelf) eindelijk de Bijbel in hun moedertaal.

In 2017 verschenen er twintig totaal nieuwe vertalingen en in topjaar 2014 maar liefst 51, aldus het Nederlands Bijbelgenootschap op basis van gegevens van de United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen.

In Nigeria kwamen er in 2018 zelfs twee nieuwe vertalingen uit: een in het Kalabari (258.000 sprekers) en ook nog een in het Kirike (248.000 sprekers). In negen van de 44 ‘nieuwe’ talen kwam de hele Bijbel voor het eerst beschikbaar. In vijftien talen verscheen alleen het Nieuwe Testament en in twintig talen bepaalde gedeelten van de Bijbel.

In totaal kunnen 77 miljoen mensen sinds 2018 voor het eerst kennis nemen van de Bijbel in hun moedertaal en dat is voor de gelovigen vaak toch erg belangrijk, aldus het genootschap, ook als ze Gods Woord prima in een andere taal tot zich kunnen nemen.

692 talen

De integrale Bijbel is nu beschikbaar in 692 talen die door 5,6 miljard mensen worden gesproken. Het Nieuwe Testament is in elk geval in 1547 talen beschikbaar. De Bijbelvertalers hebben nog een lange weg te gaan: in circa 4000 van de 7350 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald. Intussen is het de bedoeling dat er ook nog meer Bijbels komen in braille, als luisterboek en in gebarentaal.