Bij één op de drie executies in de VS gaat iets mis, meldt doodstraforganisatie: ‘Schokkend’

Bij een derde van de executies in de Verenigde Staten zijn dit jaar problemen ontstaan. Dat stelt het Informatiecentrum voor de Doodstraf (DPIC) in Washington, dat spreekt over ‘het jaar van de verprutste doodstraffen’. Zeven van de twintig executiepogingen waren ‘duidelijk problematisch’, aldus de organisatie. Twee moesten er zelfs worden afgeblazen.

Het DPIC wijst op ‘incompetentie bij de beulen, het niet naleven van protocollen of tekortkomingen in de protocollen zelf’. Zo kostte het een beul afgelopen juli drie uur om een ​​infuus aan te brengen bij een executie in de staat Alabama. Het was de langste mislukte executie met een dodelijke injectie in de geschiedenis van de VS.

De Amerikaanse staten ‘hebben aangetoond dat ze niet in staat zijn om dodelijke injecties uit te voeren zonder het risico van knoeierij’, vindt het DPIC. ,,De families van slachtoffers en gevangenen, andere getuigen van de executie en het gevangenispersoneel mogen niet worden blootgesteld aan het trauma van een verprutste executie.”

‘Een slachting’

Hoewel ‘staten volhouden het executieproces te hullen in een sluier van geheimhouding’, was datgene dat wél gezien werd ‘schokkend', schrijft het DPIC. Zo meldden getuigen problemen bij alle drie de executies in Arizona, waaronder het ‘surreële spektakel van een mogelijk onschuldige man die zijn beulen hielp een ader te vinden om de dodelijke injectie in te plaatsen’. Een onafhankelijke autopsie van het lichaam van Joe James Jr., die in Alabama ter dood gebracht werd, onthulde wat toeschouwers beschreven als ‘een slachting'. De twee daarop volgende executies werden geannuleerd terwijl ze gaande waren, omdat het team niet in staat was een infuus aan te leggen.

Gouverneur Bill Lee van Tennessee schorste de executie van Oscar Smit toen hij, kort voordat deze zou plaatsvinden, ontdekte dat het team de chemicaliën niet had getest op onzuiverheden. En in South Carolina probeerde men twee keer de doodstraf uit te voeren zonder een volledig executieprotocol.

Aantal doodstraffen daalt

Inmiddels neemt het aantal uitgevoerde doodstraffen in de VS af. Het aantal van achttien mensen ligt dit jaar aanzienlijk lager dan dat van tien jaar geleden, toen er ruim veertig mensen werden terechtgesteld. In 1999 waren het er nog 98. Inmiddels is in 37 van de 50 Amerikaanse staten de doodstraf afgeschaft of zijn er al ruim tien jaar geen executies meer uitgevoerd. In staten die nog wel gevangenen ter dood brengen, is een dodelijke injectie de gebruikelijke methode.

Van de mensen die dit jaar zijn geëxecuteerd, hadden er meerderen een psychische aandoening of waren zij slachtoffer van verwaarlozing of misbruik. Sommigen pleegden hun misdaden als minderjarigen, benadrukt DPIC. In opiniepeilingen is de steun voor de doodstraf in de VS historisch laag.

