Biden zet oorlogswet in om groot tekort aan babymelkpoeder op te lossen

,,Ik weet dat ouders in het hele land zich zorgen maken over het vinden van voldoende zuigelingenvoeding om hun baby’s te voeden. Als ouder en als grootouder weet ik hoe stressvol dat is”, aldus Biden in een video op Twitter. Hij zei dat hij een beroep had gedaan op de DPA ‘om ervoor te zorgen dat fabrikanten de nodige ingrediënten hebben om veilige, gezonde zuigelingenvoeding te maken.’

In de VS is de afgelopen weken een groot tekort ontstaan aan melkpoeder voor baby's. Ouders zijn onder meer begonnen met het aanlengen van voeding, of rijden uren om de juiste voeding te kunnen bemachtigen. Vooral gespecialiseerde voeding voor kinderen met gezondheidsproblemen is moeilijk te vinden. De Amerikaanse vereniging van Kinderartsen raadt het zelf maken van babyvoeding met ingrediënten uit de supermarkt ondertussen ten sterkste af. Ook aanlengen is gevaarlijk, omdat het tot een tekort aan voedingsstoffen kan leiden.