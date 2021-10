Biden voorkomt poging Trump om documenten bestorming Capitool geheim te houden

Trump ‘alsnog in rechtbank om The Apprentice-zaak’

6 oktober Het lijkt erop dat Donald Trump (75) binnenkort in de rechtbank zal verschijnen. Een rechter in New York heeft de voormalige Amerikaanse president een ultimatum gesteld. Voor 23 december moet hij in de rechtszaal ondervraagd worden rond laster, in een zaak die een voormalige deelnemer van de realityshow The Apprentice heeft aangespannen.