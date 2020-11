Biden ‘vereerd’ door verkiezing, golfende Trump geeft niet op

Reacties‘Ik ben vereerd dat u mij hebt uitgekozen ons grote land te leiden’, schrijft de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden op Twitter. ,Het werk dat ons wacht zal zwaar zijn, maar ik beloof: ik zal een president voor alle Amerikanen zijn - of ze voor me gestemd hebben of niet.’

Donald Trump kondigt in een eerste reactie aan dat de verkiezing nog lang niet over is. ‘We weten allemaal waarom Joe Biden zich haast om zichzelf ten onrechte als winnaar neer te zetten, en waarom de media zo hard hun best doen om hem te helpen. Ze willen niet dat de waarheid naar buiten komt.’

Trump claimt de laatste dagen bij herhaling - zonder bewijs te leveren - dat Biden de verkiezing heeft gestolen. Vanaf maandag gaat hij de verkiezingsuitslag in de rechtbank aanvechten, kondigt de verliezende kandidaat aan in een verklaring.

Tekst loopt door onder de tweets

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Donald Trump is vandaag gaan golfen. Op een foto is te zien dat een stoet auto's vanochtend (lokale tijd) het complex in Sterling, Virginia op rijdt. Bij de ingang van de golfbaan staan supporters van Joe Biden met vlaggen te zwaaien. Later doken er beelden van een golfende president op.

Volledig scherm Trump op de golfbaan. © AP

Ziel van Amerika

Kamala Harris, running mate van Biden en dus de nieuwe vice-president, heeft ook gereageerd. ,,Deze verkiezing is zoveel meer dan Joe Biden of ik. Het gaat om de ziel van Amerika en onze bereidwilligheid om ervoor te vechten. We hebben veel werk te verzetten. Laten we beginnen.’’

Volgens Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, ‘markeert de zege van Biden het begin van een nieuwe dag van hoop’. Justin Trudeau, staatshoofd van buurland Canada, heeft Biden inmiddels gefeliciteerd met de overwinning.

Volledig scherm Joe Biden © AFP

Een adviseur van de Iraanse president noemt Trump ondertussen 'een lafaard’. ,,We hebben weerstand geboden tot hij vertrok,” tweette Hesameddin Ashena na het uitroepen van Biden tot president.

Bekijk onze video's over de Amerikaanse verkiezingen in onderstaande playlist: