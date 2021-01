Biden roept op tot eenheid: 'Laten we een frisse start maken, allemaal samen’

Vlaamse vrouw overtreedt regels, 5000 mensen in quarantai­ne: sneeuwbal­ef­fect na ‘onschuldig’ skireisje

19 januari Een inwoonster van het Vlaamse dorp Edegem maakte een ‘onschuldige skireis’ in de kerstvakantie en liep de Britse coronavariant op. Ze besmette haar dochter en die ging naar school. Gevolg: 5000 mensen moeten in quarantaine. ,,Als iedereen zich aan de regels had gehouden, hadden we dit kunnen vermijden”, is de pijnlijke conclusie van de burgemeester van de gemeente aan de zuidkant van Antwerpen.