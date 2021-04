Biden pakt vuurwapengeweld in VS aan: ‘Het is een epidemie en internationale schande’

Geteisterd

Hij somde een reeks dodelijke schietpartijen op die het land de afgelopen jaren, maar ook onlangs nog in onder meer Georgia en Colorado, hebben geteisterd. In Georgia schoot een man vorige maand in massagesalons en spa’s acht personen dood, onder wie zes Aziatische vrouwen. Een week later werden in een supermarkt in Colorado tien bezoekers gedood door een schutter.