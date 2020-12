Biden nomineert vrouw van inheemse afkomst als minister

De benoeming van de parlementariër uit de staat New Mexico tot minister van Binnenlandse Zaken zou een grote symbolische waarde hebben omdat ze van inheemse afkomst is en omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken grotendeels gaat over de betrekkingen met de indianenvolkeren, en het beheer van federaal land en nationale parken. Het zou voor het eerst zijn dat het ministerie geleid wordt door een minister van inheemse afkomst.

De 60-jarige Haaland maakt deel uit van de Pueblo of Laguna-stam, die leeft in een reservaat op zo’n 70 kilometer ten westen van de stad Albuquerque in New Mexico. Haaland is een van de eerste twee inheemse Amerikanen die in 2018 in het Huis van Afgevaardigden werden gekozen.