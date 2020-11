Biden maakt eerste ministers snel bekend, ‘Blinken wordt minister van Buitenlandse Zaken’

Activiste Brockovich ziedend over aanstel­ling voormalige ‘DuPontman’ in transitie­team Biden

21 november Amerikaanse milieuactivisten zijn ontdaan dat de naam van Michael McCabe is opgedoken in het transitieteam van Joe Biden, de aanstaande Amerikaanse president. McCabe zou de reorganisatie van de Environmental Protection Agency (EPA, de Amerikaanse milieudienst) moeten begeleiden maar heeft gewerkt voor het ook in Nederland omstreden chemische concern DuPont.