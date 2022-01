Biden kijkt vooruit na een jaar presidentschap en voorspelt Russische inval in Oekraïne

Biden suggereerde wel dat een ‘kleine inval’ een minder grote reactie van andere laneden zou uitlokken dan een grootschalige invasie van het land. “Ik weet niet zo zeker of hij weet wat hij gaat doen. Ik denk dat hij zal binnentrekken. Hij moet iets doen”, zei Biden in de speech. ,,Hij probeert zijn plek in de wereld tussen China en het Westen te vinden.”

Uit de voorspelling van de Amerikaanse president blijkt eens te meer dat de Verenigde Staten ervan uitgaan dat Rusland overgaat tot actie in buurland Oekraïne. De Russen hebben meer dan 100.000 manschappen vlakbij de grens gestationeerd.

Biden sprak vorige maand twee keer met Poetin en zegt dat zijn ambtsgenoot ervan doordrongen is welke economische sancties de VS aan het voorbereiden zijn. Als Rusland toch overgaat tot een volledige invasie, dan zal dat het land duur komen te staan, aldus Biden. ,,Als ze daadwerkelijk doen wat ze kunnen doen met de troepen die zich aan de grens hebben verzameld, wordt het een ramp voor Rusland als het Oekraïne verder binnenvalt.” Volgens de Amerikaanse president staan de bondgenoten klaar om de Russische economie dan zwaar te treffen.

Populariteitscijfers

De Amerikaanse president stond verder stil bij wat hij tijdens het eerste jaar van zijn presidentschap heeft bereikt. Dat is minder dan hij had gewild: een sociaal steunpakket en een hervorming van het kiesstelsel kwamen er (nog) niet. Maar Biden noemde tijdens zijn toespraak wat er wel is gelukt: de vaccinatiegraad is flink gestegen, er zijn zes miljoen nieuwe banen gecreeërd en de lonen gingen omhoog.

Biden's populaireitscijfers zijn sinds zijn aantreden gedaald, al is hij nog altijd populairder dan zijn voorganger Donald Trump. Het komende jaar zal de president een kluif hebben aan de stijgende inflatie en en maakt zijn partij zich op voor de midterms, de tussentijdse parlementsverkiezingen. Met de zeer krappe meerderheid die de Democraten momenteel in de Senaat hebben, zal de uitslag van die verkiezingen mede bepalen hoe veel - of hoe weinig - Biden de laatste twee jaar van zijn termijn gedaan zal krijgen.