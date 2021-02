Biden: Geen top secret info meer voor Trump

,,Ik denk dat er geen reden is om de informatie te ontvangen’’, aldus Biden. ,,Wat is de waarde om hem geheime informatie te geven? Wat is zijn impact, behalve dat hij er per ongeluk iets over zou kunnen zeggen?’’

Susan Gordon, die onder Trump van 2017 tot 2019 als Directeur Nationale Inlichtingen aan het hoofd stond van een aantal inlichtingendiensten van de overheid, schreef vorige maand in een opiniestuk in The Washington Post dat Biden beter kon stoppen met de briefings aan Trump. ‘Zijn veiligheidsprofiel, zoals de professionals dat noemen, is na zijn periode in het Witte Huis ontmoedigend’, aldus Gordon enkele dagen na de bestorming van het Capitool in Washington door pro-Trump aanhangers. ‘Iedere voormalige president is per definitie een doel en brengt risico’s met zich mee. Maar een voormalige president Trump, zelfs voor de gebeurtenissen van vorige week, kan extra kwetsbaar zijn voor mensen die kwaad in de zin hebben.’