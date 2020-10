Biden: geen debat als Trump nog Covid-19 heeft

Video/update Trump voelt zich een stuk beter: ‘De therapie is een mirakel, een gift van god’

4 oktober De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een nieuwe videoboodschap zaterdagavond (lokale tijd) vanuit het militaire hospitaal Walter Reed gezegd dat hij ,,hard op weg is naar herstel’’ en dat hij er ,,spoedig weer zal zijn om Amerika weer groot te maken’’. Wel waarschuwt zijn arts dat Trump ‘zeker nog niet in veilige haven is’.