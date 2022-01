Biden eist vrijlating van door Taliban gegijzelde Amerikaan

De oproep van Biden komt vlak voordat Frerichs, een veteraan van de Amerikaanse marine die tien jaar lang in Afghanistan werkte als civiel ingenieur, precies twee jaar lang in gijzeling verkeert. Biden zei zondag in een verklaring: “Het bedreigen van de veiligheid van Amerikanen of andere onschuldige burgers is altijd onaanvaardbaar. En een gijzeling is een daad van uitzonderlijke wreedheid en lafheid.”