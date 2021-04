Biden eerste Amerikaanse president die Armeense genocide erkent

VIDEO Vermoede­lijk wrakstuk­ken gevonden van vermiste onderzee­boot Indonesië

18:41 Bij de zoektocht naar de vermiste onderzeeër in Indonesië, met aan boord 53 bemanningsleden, zijn wrakstukken gevonden die mogelijk van het vaartuig afkomstig zijn. Dat meldt de legerleiding in het land. De onderzeeër is diep in het water gelokaliseerd. Volgens het leger is het vaartuig gezonken en een deel van de romp hoogstwaarschijnlijk opengebarsten.