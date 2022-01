Biden: ‘Binnenkort Amerikaanse troepen naar Oost-Europa’

Bata­clan-overleven­de 'ge­schokt' door arts die haar röntgenfo­to probeert te verkopen

Een Franse chirurg is in opspraak geraakt, omdat hij een röntgenfoto te koop aanbood van een overlevende van de terreuraanslag op concerthal Bataclan. De orthopeed van ziekenhuis Georges Pompidou in Parijs probeerde de afbeelding te verkopen als een zogenaamde non-fungible token (NFT). Daarmee kan iemand aantoonbaar de eigenaar zijn van niet-tastbare, digitale producten.

25 januari