Biden bijna twee weken na fatale brand op Maui voor ontmoeting met slachtoffers en nabestaanden

Oorlog Oekraïne LIVE | Huurlingen­baas in eerste video sinds mislukte opstand: ‘Wagner maakt Rusland nog groter in Afrika’

Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin heeft voor het eerst sinds zijn gewapende opstand tegen de Russische legerleiding, eind juni, weer een video gepubliceerd. Dat melden verschillende buitenlandse media op basis van Telegram-berichten op kanalen die zijn gelieerd aan de Wagnergroep. In het filmpje, dat opgenomen zou zijn in de Sahel, zegt de leider van het Russische huurlingenleger onder andere dat de Wagnergroep Rusland nog groter maakt in Afrika en roept hij vrijwilligers op zich aan te sluiten. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.