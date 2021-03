Biden bezoekt Atlanta na aanslagen: ‘Geweld tegen Aziatische Amerikanen moet stoppen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag in Atlanta opgeroepen om actie te ondernemen tegen het geweld waar Amerikanen van Aziatische afkomst het slachtoffer van worden. Velen van hen leven ,,in angst’’, zo betreurt Biden.

Het bezoek van de president aan Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, was al langer gepland. Biden zou er vooral aandacht besteden aan de aanpak van de coronapandemie. Maar door de schietpartijen in drie massagesalons dinsdag, waarbij zes Aziatische vrouwen en twee andere mensen om het leven kwamen, heeft het bezoek een andere betekenis gekregen.

,,Wat de motieven van de schutter ook mogen zijn, we weten dat de Amerikanen van Aziatische afkomst zich zorgen maken. In de loop van het afgelopen jaar zijn ze elke ochtend wakker geworden met het gevoel dat hun veiligheid en die van hun geliefden op het spel staat’’, zei Biden tegen de Aziatische gemeenschap in Atlanta.

,,Ons stilzwijgen zou een vorm van medeplichtigheid zijn’’, vervolgde Biden. Hij noemde racisme een ,,verschrikkelijk gif’’ dat de Verenigde Staten al te lang achtervolgt. ,,Haat heeft geen plaats in Amerika. Het moet stoppen.’’

,,Vreemdelingenhaat is een feit in Amerika en dat is altijd zo geweest, net als seksisme’’, zei ook vicepresident Kamala Harris, wier moeder ooit vanuit India naar de VS emigreerde. ,,Alle mensen moeten als Amerikanen worden gezien, niet als leden van een bepaalde groep’’, zo stelde ze.

President Biden verwees ook nog naar zijn voorganger Donald Trump, door te benadrukken dat ,,woorden belangrijk zijn’’. ,,Het is het coronavirus. Punt!’’ Trump noemde het coronavirus herhaaldelijk het ,,Chinese virus’’. Heel wat Amerikanen van Aziatische afkomst zeggen dat ze sindsdien vaker te maken hebben gekregen met vijandigheden en geweld.