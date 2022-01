Biden belt vandaag met Oekraïense president om crisis met Rusland te bezweren

Volgens het Witte Huis wil Biden met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de Russische troepenopbouw langs de Oekraïense grenzen bespreken. Daar zouden nog steeds ruim 100.000 soldaten klaarstaan. Ook Oekraïne is in verhoogde staat van paraatheid. Daarnaast wil Biden Kiev bijpraten over de aanstaande gesprekken tussen Moskou en Washington, die het conflict in Oekraïne zouden moeten helpen bezweren. Zelensky kondigde op Twitter aan dat het doel was om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke standpunten ,,voor vrede in Oekraïne en veiligheid in Europa”.

Biden had Poetin donderdag bijna een uur aan de telefoon. Diplomaten uit Rusland en de Verenigde Staten bereiden ambtelijke gesprekken voor, op 9 en 10 januari in Genève. De Navo heeft ook een ontmoeting op de agenda met een Russische delegatie, op 12 januari. De dag erna is er een bijeenkomst van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

Met nog minder dan twee weken te gaan voordat hoge Amerikaanse en Russische functionarissen elkaar in Genève zullen ontmoeten, klinkt er nog steeds veel spierballentaal. President Biden vertelde vrijdag aan verslaggevers dat hij zijn Russische collega, toen ze een dag eerder telefonisch spraken, op het hart had gedrukt dat de komende gesprekken alleen succesvol kunnen zijn als Poetin de komende dagen ‘de-escaleert, niet escaleert’. Volgens Biden wachtten de Russen keiharde sancties als ze Oekraïne zouden binnenvallen.

,,Ik heb president Poetin duidelijk gemaakt dat als hij nog meer stappen zet in Oekraïne, we strenge sancties zullen krijgen. We zullen onze aanwezigheid in Europa vergroten met Navo-bondgenoten”, aldus Biden.

Ondanks die stevige woorden was de Russische leider volgens Kremlin-adviseur Joeri Oesjakov niet ontevreden over het gesprek. Hij herhaalde wel dat het instellen van sancties tegen zijn land ‘een kolossale fout’ zou zijn. Er zouden gevolgen kunnen zijn voor overleg over wapenbeheersing, cyberveiligheid, klimaatverandering en andere punten waarover de VS met Rusland willen overleggen.

Russische commentatoren benadrukken dat Poetin vasthoudt aan de eis van schriftelijke veiligheidsgaranties. Moskou wil zwart op wit dat Oekraïne en andere voormalige Sovjetrepublieken zijn uitgesloten van elke toekomstige uitbreiding van de Navo. Ook eist Rusland dat het bondgenootschap offensieve wapens verwijdert uit buurlanden. De regering-Biden en de Navo-bondgenoten hebben meer dan eens duidelijk gemaakt dat de Russische eisen in de huidige omstandigheden onbespreekbaar zijn.

De Verenigde Staten beschuldigen Rusland al weken van massale troepeninzet in gebieden aan de grens met Oekraïne. Gevreesd wordt dat Russische troepen de voormalige Sovjetrepubliek zouden kunnen binnenvallen. Moskou ontkent dergelijke plannen. In 2014 annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland aan de Zwarte Zee op de Krim. Het steunt ook separatisten die loyaal zijn aan het Kremlin in het oosten van Oekraïne.

,,De komende twee weken zullen zwaar worden”, zei Daniel Fried, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Polen en een topadviseur voor Oost-Europa voor de presidenten Barack Obama, George W. Bush en Bill Clinton. ,,Maar de zwaarste test moet nog komen, want Poetin zal doorgaan met dreigementen en kortzichtigheid om te zien hoe vastberaden we zijn.”