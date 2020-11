Biden aan kop in de laatste peilingen, twijfel over juistheid

Indiase arts denkt 'Alad­din's lamp' te kopen, oplichter verkleedt zich als Geest

31 oktober Een in Engeland woonachtige arts is in India op opmerkelijke wijze slachtoffer geworden van oplichting. De man ging in zee met een groepje mensen dat hem ‘de magische lamp van Aladdin’ beloofde. Het slachtoffer maakte naar verluidt een bedrag van circa 35.000 euro over, maar kwam er al snel achter dat het voorwerp nutteloos was. De man sloeg alarm bij de politie die afgelopen zondag twee verdachten arresteerde. Een derde verdachte wordt nog gezocht.