Bezwaren Bouterse verworpen, volgende maand verhoor bij Krijgsraad

Russische commissie niet bezorgd over gezondheid Navalny: ‘Hij kan nog steeds lopen’

28 maart Ondanks zijn klachten over pijn en een gebrek aan medische zorg is er weinig reden tot bezorgdheid over de gezondheid van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44). Dat stelt een openbare commissie voor de bescherming van mensenrechten in detentiecentra in Rusland. Leden ervan bezochten de Kremlin-criticus vrijdag in het strafkamp waar hij een gevangenisstraf van 2,5 jaar uitzit.