Bezorgblunder! Bejaard echtpaar krijgt 20 kilo harddrugs thuisbezorgd

De lading werd per abuis afgeleverd bij de woning van het stel nabij Werribee, in de buurt van Melbourne. De ouderen namen het pakket in ontvangst en ontdekten dat het ging om zakken met wit poeder. Het beduusde duo belde de politie, die een onderzoek instelde. ,,De bewoners van het pand zijn duidelijk aan de bejaarde kant’’, aldus rechercheur Matthew Kershaw. ,,Ze hebben geen idee hoe belangrijk hun vondst is.’’ De politie twijfelde geen moment aan de goede bedoelingen van het echtpaar en maakte hen duidelijk dat ze niets verkeerd hadden gedaan.

Nog eens 20 kilo

Het onderzoek leidde tot een inval bij een andere woning in het nabijgelegen Bundoora. Rechercheurs troffen daar nog eens 20 kilo meth aan en arresteerden een 21-jarige man, zo meldt ABC News. De man wordt vandaag aangeklaagd voor het importeren van drugs.



De partij die werd afgeleverd bij het bejaarde echtpaar en de drugs die werden gevonden in de woning van de man zijn samen zo'n 20 miljoen Australische dollars waard. Bijna 13 miljoen euro. ,,Het is een behoorlijke vondst’’, aldus Kershaw. ,,Dat zijn 800.000 zakjes die we van straat hebben gehouden’’.