Bezoeker Duitse kerstmarkt doodgeslagen: zes verdachten vast

De politie in het Duitse Augsburg heeft vanmiddag zes jongeren gearresteerd in verband met de dood van een 49-jarige man. Die kwam vrijdagavond om het leven na een treffen met zeven jongeren in de binnenstad. De verdachten van het drama, dat grote verontwaardiging wekt in heel Duitsland, konden worden aangehouden op basis van bewakingsbeelden.

Aan het begin van de middag werden al twee verdachten opgepakt maar inmiddels zitten zes jongeren vast, bevestigde de Beierse deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU) vanavond tegenover de regionale publieke omroep BR24.

Hoofdverdachte is een 17-jarige jongen. Hij werd in Augsburg geboren, woont daar ook en heeft naast de Duitse nog een andere nationaliteit. Een eveneens aangehouden en even oude medeverdachte, is staatsburger van een Zuid-Europees land, maakte het deelstaatministerie eerder vanmiddag bekend.

De verdachten werden geïdentificeerd aan de hand van beelden van de vijftien bewakingscamera's op het plein waar het drama zich voltrok. Dat plein, Köningsplatz of kortweg Kö, geldt al geruime tijd als een plek met veel straatcriminaliteit. Vandaar de vele politiecamera's.

Bekenden van politie

Bronnen dichtbij het onderzoek verklaarden tegenover Duitse media dat de twee verdachten bekenden zijn van de politie. Een van hen zou het 49-jarige slachtoffer vrijdag omstreeks 22.40 uur zo hard tegen het hoofd hebben geslagen dat de man in elkaar zakte en roerloos bleef liggen. De andere verdachte zou de 50-jarige metgezel van de man flink hebben toegetakeld in het gezicht.

Beide mannen hadden met hun echtgenotes de jaarlijkse Christkindlesmarkt (een kerstmarkt) bezocht en waren onderweg naar huis toen ze de groep jongeren tegenkwamen. Waardoor het tot een confrontatie kwam, is nog niet bekend. De 49-jarige man overleed 50 minuten later in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis.



De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) reageerde geschokt op de Beierse televisie. ,,Wat me zeer beroerd heeft, is dat een vredelievende burger in Augsburg is doodgeslagen.’’ Zijn partijgenoot Markus Schröder, premier van de deelstaat, liet ook weten geschokt te zijn door ‘deze verschrikkelijke geweldsdaad’. Burgemeester Kurt Gribl (CSU) van Augsburg schreef op Facebook: ‘Mijn hart heeft het zwaar van verdriet.’

Herdenking