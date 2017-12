Bewoonster aangehouden na brand met vier doden in Duits flatgebouw

Justitie heeft vandaag meegedeeld dat de vrouw wordt verdacht van brandstichting, aldus de krant Bild . Zij woonde zelf in het pand en zette gisteren haar appartement in brand. De vrouw wordt nog verhoord. De reden voor de brandstichting is nog niet bekend. De Saarbrücker Zeitung meldt dat negentien mensen gewond raakten. Een man van 42 jaar is er slecht aan toe, hij sprong van het dak van het vijf verdiepingen tellende gebouw. Twee doden zijn geïdentificeerd. Het gaat om twee mannen, van 69 en 70 jaar.

Brandweer onderbezet

De brand brak rond half twee 's middags uit op de eerste of tweede etage van het pand en sloeg snel door naar de derde. Het huis was verdeeld in sociale huurappartementen. In totaal staan 57 bewoners ingeschreven.



De brandweer rukte met honderd man en groot materieel uit en bracht met ladders mensen in veiligheid. Ook kwamen vijftig vrijwillige brandweerlieden in actie. De Duitse brandweervakbond bekritiseerde de inzet van de beroepsbrandweer, die volgens de vakbeweging onderbezet was.