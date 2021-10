Bewoners verrast: oude, vieze beelden in tuin blijken honderdduizenden euro's waard

Een Brits stel leeft al een week lang op een roze wolk. De oude, verweerde, met cement gerepareerde sfinxen die al jaren alg stonden te pakken in hun tuin, bleken op een veiling honderdduizenden euro's waard. In een kwartier tijd liep de prijs op van 237 euro tot recordhoogte.

Verschillende Engelstalige media maken melding van de verkoop van de twee beelden vorige week op een Britse veiling. Een Brits gepensioneerd echtpaar uit Clare in het oosten van Engeland ging verhuizen en deed daarom allerlei zaken van de hand die niet bij de nieuwe woning zouden passen. Daaronder ook twee sfinxen van ruim een meter lang. Ze werden geveild.

Veilingmeester James Mander had de waarde van de twee beelden aanvankelijk op 500 Britse pond (592 euro) geschat. Hij was tot die schatting gekomen omdat de eigenaars de sfinxen vijftien jaar geleden op een veiling hadden gekocht voor 300 pond. Men ging ervan uit dat het replica's waren uit de achttiende of negentiende eeuw. Bovendien waren de beelden na al die jaren in de tuin erg vies en verweerd geworden. Een lokale bouwvakker plakte een van de sfinxen zelfs weer met cement aan elkaar en ging daarbij bepaald niet als een erkende restaurateur te werk.

,,De staat was vrij slecht te noemen’’, zegt de veilingmeester van Mander Auctions in Engelse media. ,,Er zat veel weer op en ze waren her en der gehavend. Er was van tevoren wel wat belangstelling voor de beelden, maar we hadden geen flauw idee wat ze waard zouden zijn. Totdat de veiling begon...’’

Tegen elkaar opbieden

Al snel na het begin van de veiling liep de prijs van de twee beelden op. Vier bieders via de telefoon en verschillende via het internet boden tegen elkaar op. Verschillende bieders - en hun experts - zagen er oude Egyptische beelden in van wel 5000 jaar oud. Na een kwartier was de koop gesloten. Eindstand: 195.000 Britse pond (ruim 231.000 euro).

Uiteindelijk tikte een internationaal kunstbureau die prijs af. De echtheid van de beelden wordt nu gecontroleerd, maar het veilinghuis reageert opgetogen. ,,Dit was een spannende dag op de veiling en we waren erg blij de verkopers de eindprijs te kunnen vertellen. Het was een van de recordveilingen op een provinciale veiling dit jaar.’’

