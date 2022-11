Bewoners van getroffen Pools grensdorp dachten net dat het rustiger was geworden met aanvallen

Met video LIVE | Navo houdt persconfe­ren­tie over raket in Polen

Defensieminister Kajsa Ollongren zegt dat het nu belangrijk is om ‘niet in paniek’ te raken en ‘niet bezorgd’ te zijn dat de Navo bij de oorlog betrokken zal raken nu met Polen een van de bondgenoten is getroffen. ,,De oorlog is echt in Oekraïne", zegt ze in een reactie op de raket die gisteren twee mensen in het grensgebied doodde. Ook andere wereldleiders benadrukken dat de kalmte moet worden bewaard. De Navo houdt op dit moment een persconferentie in Brussel, war het vanmorgen vergaderde.Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

12:33