Bewoners Miami boos over reddingsoperatie rond ingestorte flat

Na de schrik en het verdriet heerst er nu ook boosheid bij nabestaanden en omwonenden van de ingestorte flat in Miami. Donderdagnacht zakte het appartementengebouw om nog onverklaarbare redenen als een kaartenhuis in elkaar.

,,Dit is toch geen geen reddingsoperatie”, foetert buurman Maurice Wachsmann vanaf zijn balkon tegen het Franse persbureau AFP. Hij kijkt op de grote berg puin van Champlain Towers, eens een twaalf verdiepingen tellend gebouw in de wijk Surfside. Tot donderdag woonden daar zijn vrienden en buren. Volgens Wachsman had er veel meer kunnen worden gedaan om mensen te redden, ondanks dat er nu groot materieel wordt ingezet om het puin te doorzoeken. Het is allemaal niet genoeg, vinden meer direct betrokkenen. Ze willen ook antwoord op de vraag hoe dit kon gebeuren.

Lokale autoriteiten melden honderden brandweerlieden en reddingswerkers te hebben ingezet om overlevenden te vinden tussen het puin van Champlain Towers. Daarbij worden ook speurhonden, drones en sonars ingezet. Specifiek wordt gezocht naar mogelijke ruimten die niet volledig zijn ingestort er waar mogelijk nog zuurstof is voor eventuele overlevenden.

Het officiële dodental staat nu op vier doden. Er zijn officieel ook 159 vermisten. Reddingsteam doorzochten vannacht het gestapelde beton. In een kelder werden muren doorboord in de hoop overlevenden te vinden. Veel leverde dat niet op, tot woede van veel nabestaanden. Onder de 159 vermisten zouden ook meer dan dertig personen zijn afkomstig uit Zuid- en Latijns-Amerika. Volgens CNN gaat het om een Chileen, negen Argentijnen, zes Paraguayanen, zes Colombianen, zes Venezolanen en drie Uruguayanen.

,,Ons wordt verteld dat er honderden reddingswerkers zijn, maar dit is geen reddingsoperatie”, foetert Maurice Wachsmann. Zijn beste vriend, Chaim Rosenberg, en diens zoon en schoondochter worden ook vermist. Volgens Wachsmann kunnen er nog steeds overlevenden zijn, maar daar wordt niet hard genoeg naar gezocht. De reddingswerkzaamheden worden gehinderd door onweersbuien. Vanwege het risico op mogelijke blikseminslag kunnen reddingsploeg soms niet werken.

Veel getuigen vergelijken de beelden van de instortende woontorens met het instorten van de torens van het World Trade Centre bij de aanslagen van 11 september 2001 in New York. ,,Het gebouw is vernietigd. Overal ligt puin”, aldus een geschrokken getuige op CNN.

De autoriteiten proberen steeds weer uit te leggen wat ze doen. ,,We geven de families twee keer per dag informatie met alle details over de reddingsoperaties”, zei burgemeester Daniella Levine Cava van Miami Dade County gisteravond. Er was is zeker nog hoop, zei ze. Brandweercommandanten denken dat ook. Bij vergelijkbare rampen na aardbevingen werden soms een week later nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald.

Volledig scherm Brandweermannen doorzoeken het puin. © AP

Ingezakt

Ondertussen willen anderen weten hoe dit kon gebeuren. Volgens een studie uit 2020 was in het gebouw een ‘zeer kleine doorzakking’ geconstateerd in de jaren 1990. De krant USA Today weet dat het gebouw tussen 1993 en 1999 jaarlijks twee millimeter is ingezakt. Hoe dat kwam werd nooit duidelijk. Volgens een opgevoerde ingenieur is het inzakken van een dergelijk gebouw niet zo’n probleem ‘als het maar gelijkmatig en over de hele linie gebeurt’. Maar als een deel van een gebouw meer zakt dan een ander deel kan dat spanning en scheuren veroorzaken. Een advocaat van de exploitant van het gebouw zei dat het nog te vroeg was voor conclusies. Er zouden de laatste maanden de reguliere bouwinspecties zijn geweest. Dat is wettelijk verplicht omdat het gebouw veertig jaar geleden werd afgeleverd. ,,Niets is bij de inspecties aan het licht gekomen”, aldus de advocaat.

The New York Times meldde vanochtend dat er wel degelijk gevaar dreigde en dat dat bekend was. De managers van het gebouw zouden drie jaar geleden door een externe consultant zijn gewezen op gebarsten steunmuren en afbrokkelend beton. Dat zou zijn geconstateerd in de ondergrondse parkeergarage. Er lag een plan voor een miljoenenrenovatie.

Deze week waren er werkzaamheden aan het gebouw, maar dat waren naar verluidt kleine reparaties aan het dak. Volgens de burgemeester van de wijk Surfside kon dat werk op het dak nooit dit vernietigende effect hebben gehad. ,,Het leek letterlijk alsof iemand de fundering wegtrok of dat die werd weggespoeld”, aldus burgemeester Charles Burkett.

Quote Ik heb geluk dat ik het heb gered, maar ik wil antwoorden. De families van de slachtof­fers verdienen het, en iemand moet verantwoor­de­lijk worden gehouden als er sprake is van nalatig­heid Janette Aguero

Aardbeving

Janette Aguero (46) verbleef in de nacht van de tragedie met haar man en twee kinderen op de elfde verdieping van het gebouw, aan de straatkant. Ze werd wakker door wat voelde als ,,een aardbeving”. Met haar familie kon ze de trap afrennen om te ontsnappen.

De dagen voor de ramp had ze verschillende keren ,,gekraak en vreemde geluiden” gehoord, terwijl er werkzaamheden aan het gebouw aan de gang waren. ,,Probeerde het gebouw ons te waarschuwen voor wat er ging komen? Ik heb geluk dat ik het heb gered, maar ik wil antwoorden. De families van de slachtoffers verdienen het, en iemand moet verantwoordelijk worden gehouden als er sprake is van nalatigheid. Iemand moet betalen.”

Behalve doden, gewonden en vermisten zijn er ook tientallen daklozen. Het Amerikaanse Rode Kruis heeft voor hen noodopvang in omliggende hotels geregeld. De lokale krant Miami Herald heeft vanochtend een database gepubliceerd met namen en foto’s van vermisten.

