'Bewoner hoorde Ivana Smit vallen'

De getuigenis van Haliza Hamdan is de zoveelste in een reeks tegenstrijdige verklaringen . Door haar woorden wordt wel steeds duidelijker hoe laat Ivana viel: rond 14 uur. Daarmee wordt ook het interview dat de Johnsons, het Amerikaanse echtpaar waar Ivana na een nacht stappen verbleef, in maart gaven aan een Britse tabloid twijfelachtig. Luna Johnson verklaarde toen dat zij om 13.25 uur wakker werd en dat Ivana was verdwenen. Haar kleding lag er nog. Luna dacht dat Ivana (die een paar koppen groter was dan zij) kleding van haar had geleend en naar een fotoshoot was.

Hamdan bevestigde de getuigenis van de dienstmeid dat het appartement was schoongemaakt in opdracht van Luna Johnson voordat de technische recherche die avond kwam.



De familie Smit denkt dat het Amerikaanse echtpaar iets met de dood van Ivana heeft te maken. De Johnsons weigeren te getuigen voor de coroner's court in Kuala Lumpur. Ze verblijven in de Verenigde Staten. Haliza Hamdan was de twintigste getuige in de rechtszaak die opheldering moet geven of de dood van het Nederlandse fotomodel een ongeluk was of dat er sprake is van een misdrijf. De laatste zittingsdag staat gepland voor 25 september. De rechtbank heeft dan 15 dagen gewijd aan de zaak. Wanneer de uitspraak van rechter volgt is nog niet bekend.