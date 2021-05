Bevolking Oost-Congolese stad Goma na vulkaanuitbarsting opgeschrikt door aardbeving

Belarus ‘Loekasjen­ko, bedankt! Er is weer aandacht voor mensen die strijden voor de vrijheid’

19:25 ,,Loekasjenko is als een hond of een kat die zich in een hoek gedrongen voelt, die maken dan soms rare sprongen”, zegt Tatsiana van den Brink. Ze is een van de woordvoerders van de Stichting Open Belarus! en werkt en woont al negentien jaar in Nederland. Wat begon als een promotie van het mooiste van de Belarussische cultuur heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een politiek steunpunt voor de oppositie. Regelmatig worden demonstraties gehouden in Nederland en België tegen het regime van dictator Loekasjenko.