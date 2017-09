'Beving Noord-Korea was natuurlijk fenomeen'

Chinese seismologen zeiden dat het ging om een 'verdachte explosie'. Maar Zuid-Korea stelt dat het gaat om een natuurlijke beving en niet om een kernproef. Volgens de Zuid-Koreanen werden de specifieke akoestische golven die bij een kunstmatige beving ontstaan deze keer niet waargenomen. De beving was voornamelijk in de provincie North Hamgyong waar de kernproeflocatie Punggye-ri zich bevindt.



,,Een belangrijke onderzoeksmethode is het kijken naar de seismische golven of de seismische akoestische golven. Het laatste kan duiden op een door mensen veroorzaakte aardbeving, maar dat was hier niet het geval. Dus kunnen we dit vooralsnog een natuurlijke aardbeving noemen'', aldus een Zuid-Koreaanse functionaris.



De beving van vandaag is kleiner dan de aardbevingen die normaal plaatsvinden als Noord-Korea wapens test. Bij de laatste kernproef van Noord-Korea op 15 september noteerde de US Geological Survey een beving met de kracht van 5.6 op de schaal van Richter. Deze werd waargenomen op een diepte van 10 kilometer, maar werd later opgeschaald tot een beving met een kracht van 6.3 op grondniveau.



De internationale verdragsorganisatie voor het verbod op kernproeven (CTBTO) meldt dat zij vandaag twee seismische gebeurtenissen heeft gedetecteerd, maar dat het waarschijnlijk niet om mensenwerk gaat.