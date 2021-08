Beurswaakhond akkoord met diversiteitsregels techbeurs Nasdaq

Poll In Kortrijk doorbreken ze een taboe: met de borsten bloot op de borstvoe­dings­bank

3 augustus KORTRIJK - Hij staat op de Grote Markt in Kortrijk: een borstvoedingsbank voor zogende moeders die hun kind taboedoorbrekend, want in het openbaar, willen voeden. Of een flesje willen afkolven voor later. De borstvoedingsbank is een idee van het ‘femtech’-bedrijf Elvie.