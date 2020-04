‘Beulen’ Syrisch regime voor het eerst voor de rechter: ‘Ik ben trots op de slachtoffers die hun verhaal doen’

,,Dit is een historische dag’’, zegt de Syrische mensenrechtenadvocaat Anwar al-Bunni (61). De rechtszaak tegen de Syriërs is mede aan hem te danken. De advocaat vluchtte in 2015 naar Duitsland na Merkels welkomstboodschap aan vluchtelingen. In een Berlijnse bouwmarkt liep Al-Bunni een man tegen het lijf die hij herkende zonder er een naam op te kunnen plakken. Dat kon hij wel bij de volgende toevallige ontmoeting, enkele maanden later in een winkel. Het was Anwar Raslan, de man die hem in 2006 arresteerde in zijn woning in de Syrische hoofdstad Damascus en opsloot in een staatsgevangenis waar hij vijf jaar vast zou zitten.