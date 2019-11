Betogers na periode van rust weer terug in centrum van Hongkong

Bouterse en vrouw aangesla­gen na veroorde­ling: ‘We zijn onderstebo­ven, maar hou jullie rustig’

10:09 De gisteren tot 20 jaar cel veroordeelde president van Suriname, Desi Bouterse, zal morgenochtend terugkeren in Paramaribo. Zijn vrouw zegt dat in een bericht aan partijleden van de Bouterses NDP. Ze roept hen op ‘rustig’ te blijven tot hij terug is van hun staatbezoek aan China.