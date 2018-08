Bestuurder Londen aangeklaagd voor poging tot moord

Respectlo­ze toeristen domineren Mont Blanc, burgemees­ter is het zat

18 augustus Bergbeklimmers die gidsen te lijf gaan of een vlag meezeulen die ze willen neerpoten op de Mont Blanc. Het zijn slechts twee voorbeelden van het 'dwaze' gedrag van toeristen. Jean-Marc Peillex, de burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains, is het zat. ,,Is de top van respectloosheid bereikt?", schrijft hij op Twitter.