Beschieting heli president Colombia: 650.000 euro voor gouden tip

Moslimman in Canada neergesto­ken, deel van zijn baard afgesneden

26 juni Een 32-jarige man in traditionele moslimkleding is vrijdag in de Canadese plaats Saskatoon door twee mannen aangevallen. Het slachtoffer werd neergestoken, een deel van zijn baard is afgesneden en hij werd uitgescholden, meldt de Saskatoon StarPhoenix. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident, bericht de krant op basis van een verklaring van de politie.