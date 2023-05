Bescheiden Nederlandse kinderboekenmaker 'Mack’ blijkt een ster in China

Update Drie Nederlan­ders overleden bij vliegtuig­crash in Kroatië: ‘Piloot was heel ervaren’

De Nederlandse inzittenden van een in Kroatië neergestort sportvliegtuigje zijn overleden. Het onderzoek op de plek des onheils is nu afgerond, maar er zijn nog veel vragen over de toedracht. ,,De piloot was ervaren. Het is een nachtmerrie.”