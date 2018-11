Beruchte Mexicaanse drugsbaron overlijdt in cel na hartaanval

VIDEO Benzinepro­test Frankrijk: ondanks ruim 400 gewonden opnieuw acties

18 november Na de massale protesten van boze automobilisten in Frankrijk, gisteren, vinden er vandaag opnieuw acties plaats vanwege de hoge brandstofprijzen. Franse media meldden dat er her en der weer mensen in gele hesjes de straat op zijn gegaan al is dat lang niet zo massaal.