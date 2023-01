Beruchte ‘boekenrugverzamelaar’ bekent fraude om ruim duizend manuscripten te stelen

Pri­mark-dief ‘vergeet’ voor 13 euro aan kleding af te rekenen: ‘Het was chaos, waardoor ik het ben vergeten’

Het is een van de plekken in Dordrecht waar de meeste diefstallen plaatsvinden: de Primark. Met regelmaat lopen jatters evenwel tegen de lamp. Een 37-jarige moeder hield het vrijdag in de rechtbank op een misverstand. ,,Ik was vergeten dat het in mijn tas zat.’’

2:11