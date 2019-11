Beroemdheden geven jongen (11) beste cadeau ooit nadat niemand naar zijn verjaardagsfeestje wil komen

VS zetten vertrek uit verdrag van Parijs in gang

4 november De Verenigde Staten hebben het proces in gang gezet om uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Het duurt nu nog een jaar voordat die terugtrekking ook daadwerkelijk een feit is. Dat betekent dat de VS de dag na de presidentsverkiezingen in 2020 geen onderdeel meer uitmaken van het akkoord.