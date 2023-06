Berlusconi wordt vandaag in Dom van Milaan begraven: naar wie gaat zijn miljardenerfenis?

Grootste Na­vo-oefening ooit heeft veel gevolgen voor gewoon vliegver­keer in Duitsland

Met ongekend grootschalige vliegoefeningen wil de Navo laten zien dat het klaar is voor eventuele luchtaanvallen op het westerse bondgenootschap. In Duitsland, dat gastheer van de luchtoefening is, houden sommigen rekening met forse vertragingen en vluchten die uitvallen.