Berlijnse ‘leeuwin’ blijkt vooral vegetariër en dus geen roofkat

Enkele dagen hield een mogelijke leeuwin de Duitse hoofdstad Berlijn en omstreken in haar greep . Nu is er bewijs dat er heel waarschijnlijk helemaal geen roofkat was. Na onderzoek van uitwerpselen blijkt dat het beest, dat onduidelijk op beeld werd vastgelegd, voornamelijk planten at. Dat lijkt op een everzwijn. Ook een gevonden haar wijst niet op een leeuwin.

De leeuwin die vorige week leidde tot een enorme inzet van politie aan de rand van Berlijn heeft waarschijnlijk nooit bestaan, melden Berlijnse media. Een laboratorium vond een hoog percentage planten in de uitwerpselen. Dat kan eigenlijk niet als het een roofdier was geweest, melden de autoriteiten.

Een gevonden haar is ook niet van de vacht van een leeuwin, maar lijkt op dat van een wild zwijn. De structuur van leeuwenhaar is heel anders. Eerder hadden deskundigen na analyse van de schimmige beelden al geconcludeerd dat het silhouet niet bij een leeuwin past, maar eerder bij een everzwijn. De makers van de beelden hadden de politie gebeld en gezegd dat ze in het bos een leeuwin hadden gezien.

Duurste safari ooit

De binnenlandminister van de Duitse deelstaat Brandenburg, Michael Stübgen, beklemtoonde eerder dat de enorme zoekoperatie naar een loslopende leeuwin aan de zuidwestrand van Berlijn en in drie aangrenzende gemeenten in Brandburg gerechtvaardigd was. ,,De veiligheid van de bevolking is de hoogste prioriteit. En met de eerste aanwijzingen konden we niet uitsluiten dat we met een roofdier te maken hadden.”

Na meldingen in de nacht van woensdag op donderdag dat er met name in de gemeente Kleinmachnow een leeuwin was gezien, is een enorme zoekoperatie op touw gezet die 37 uur heeft geduurd. Inwoners van de gebieden waar gezocht werd, moesten binnen blijven. Helikopters, drones, jagers, driehonderd politiemensen, vrijwilligers, dierenartsen en roofdierdeskundigen zijn al die tijd vergeefs ingezet om een groot katachtig roofdier te vinden. De operatie werd vruchteloos afgesloten met de mededeling dat het om een wildzwijn moet gaan.

Media in heel de wereld hebben genoten van deze vermeende leeuwin, maar na afloop concludeerden sommige Duitse media dat de autoriteiten zich volslagen belachelijk hebben gemaakt en een vermogen over de balk hebben gesmeten. De krant Bild betitelde de operatie als ‘de duurste safari ooit’ en schatte dat die 100.000 euro heeft gekost. Stübgen verwerpt de kritiek met klem.

