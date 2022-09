Berlijn komt met nieuw steunpakket van 65 miljard tegen inflatie en sterk gestegen energiekosten

met video Giganti­sche hagelste­nen teisteren Spaanse provincie: meisje (1) wordt geraakt en sterft

Een meisje van twintig maanden oud is in het noordoosten van Spanje overleden nadat ze tijdens noodweer werd getroffen door een hagelsteen. De steen trof haar op het hoofd, verklaarde een raadslid van de gemeente La Bisbal d’Empordà, een plaats in de buurt van Girona in Catalonië.

31 augustus