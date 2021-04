Bergers Boskalis aan boord van stuurloos vrachtschip voor Noorse kust

Ophef om twerkvideo op TikTok: topmodel (25) moet miss-ti­tel inleveren, VN boos

18:00 Een topmodel uit Papoea-Nieuw-Guinea heeft afstand moeten doen van haar miss-titel nadat er in het land discussie was ontstaan over een TikTok-video waarin de vrouw een sexy dans uitvoerde. De 25-jarige Lucy Maino, voormalig mede-aanvoerder van het nationale dameselftal, zou zich volgens de organisatie schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en contractbreuk. De Verenigde Naties spreken in een verklaring hun afkeuring uit over het intrekken van de titel.