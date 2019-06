Berenwelp gedood omdat het te aardig reageerde op mensen

Justitie weigert When They See Us-officier te ontslaan, zwarte gemeen­schap de straat op

19:39 Het Openbaar Ministerie in het stadsdeel Manhattan in New York weigert officier Elizabeth Lederer te ontslaan ondanks hevige protesten uit de zwarte gemeenschap. Lederer raakte wereldwijd in opspraak vanwege haar betrokkenheid bij de onterechte veroordeling van vijf zwarte tienerjongens, begin jaren negentig. Hun verhaal kreeg de afgelopen weken wereldwijde bekendheid door de indringende Netflix-serie When They See Us.