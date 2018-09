Beoogd opperrechter Kavanaugh ontkent #Metoo-beschuldigingen

Brett Kavanaugh, de door president Donald Trump genomineerde opperrechter in spe die wordt beschuldigd van ongewenst seksueel gedrag, heeft die aantijgingen maandagavond ontkend in een interview met de Amerikaanse tv-zender Fox News.

Geflankeerd door zijn vrouw Ashley, reageerde Kavanaugh op de beweringen van zijn eerste beschuldiger, Christine Blasey Ford, die zegt dat hij haar aanrandde op een high school-feest toen ze nog tieners waren. Kavanaugh ontkende ooit 'op zo'n feest geweest te zijn'. Hij zei niet te bestrijden dat Ford wellicht ooit seksueel zou zijn misbruikt, 'maar wat ik weet is dat ik zoiets nooit gedaan heb'.

Volgens Kavanaugh waren Ford en hij niet bevriend in hun schooltijd en maakten ze ook geen deel uit van dezelfde sociale kringen. Hij zei zich niet te kunnen herinneren ooit met haar op een feest te zijn geweest. 'Ik ben niet op het feest geweest zoals dat wordt beschreven', zei hij.

Op de vraag of Ford misschien een ontmoeting met Kavanaugh verkeerd zou kunnen hebben geïnterpreteerd zei hij: 'Ik heb nooit iemand seksueel ongewenst benaderd, niet in high school of anderszins.'

Tweede beschuldiging

Ook over de tweede beschuldiging, van Deborah Ramirez, was Kavanaugh stellig. Zij beweert dat Kavanaugh tijdens een drankspelletje in een studentenhuis op de Yale University zijn broek omlaag deed en zijn penis voor haar gezicht liet bungelen. 'Ik heb nooit zoiets gedaan', aldus Kavanaugh. 'Als zoiets zou zijn gebeurd, zou het hét gesprek op de campus geweest zijn.'

In het interview kreeg Kavanaugh alvast een voorproefje van het soort persoonlijke en intieme vragen die hem te wachten staan als hij donderdagochtend, evenals Ford, verschijnt voor de senaatscommissie die zijn benoeming als rechter van het Hooggerechtshof moet goedkeuren. Zo vroeg interviewster Martha MacCallum hem onder meer hoe lang hij op de universiteit maagd was gebleven, nadat hij zelf had verklaard op de middelbare school nooit seks te hebben gehad. 'Jaren. Daar laat ik het bij', was het antwoord van Kavanaugh.

Emotioneel

Ondertussen laat president Trump er geen misverstand over bestaan dat hij zijn voordracht van Kavanaugh nog altijd steunt. 'Hopelijk wordt de benoeming snel bevestigd', zei Trump maandag. Kavanaugh leek geëmotioneerd toen de steun van Trump ter sprake kwam in het interview. 'Ik weet dat hij achter me staat', aldus Kavanaugh, die ook strijdbaar bleef: 'Ik laat me niet uit deze procedure verdrijven door valse beschuldigingen.'