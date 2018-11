Benzineprotest Frankrijk: ondanks ruim 400 gewonden opnieuw acties

De protesten vinden plaats op zo'n 150 locaties waaronder de snelweg A8 bij Capitou boven Fréjus in het departement Var en in de buurt van Orange en Avignon in het departement Vaucluse in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur.

‘Onaanvaardbaar’

De acties veranderden in de loop van de avond van karakter waardoor in sommige Franse steden onlusten uitbraken. ,,Afgelopen nacht was hectisch. (...) Er was agressie, er waren gevechten tussen de gillets jaunes en zelfs steekpartijen. Er was op sommige plaatsen veel alcohol in het spel en dat leidde ertoe dat dit idiote gedrag ontaardde in geweld en dat is onaanvaardbaar’’, verklaarde de bewindsman vanmorgen.